  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербург 5 марта находится под влиянием гребня антициклона
Сегодня, 8:12
54
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург 5 марта находится под влиянием гребня антициклона

0 0

Если ночью были морозы до -10 градусов, то днем в Петербурге ожидается 0..+2 градуса.

В рабочую субботу, 5 марта, Петербург находится под влиянием гребня антициклона. Об этом в Telegram-канале "Погода от шефа" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптическую ситуацию в городе будет определять гребень антициклона. Вытянувшись с запада, он сформирует в регионе спокойную и сухую погоду с переменной облачностью.

Если ночью были морозы до -10 градусов, то днем в Петербурге ожидается 0..+2 градуса, в Ленобласти -3..+2 градуса. В воскресенье без осадков, морозы начнут ослабевать.

Ночью 5 марта в Ленобласти температура местами опустилась до -18 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: март, михаил леус, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии