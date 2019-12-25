Ночью 5 марта в Ленобласти температура местами опустится до -18 градусов

Днем также ожидается температура отрицательных значений

В Ленобласти в субботу, 5 марта, ожидается переменная облачность. Об этом сообщили сотрудники МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Существенных осадков в этот день не ожидается. Ветер ночью северный, северо-западный, днем северо-западный, западный со скоростью 2-7 м/с, вечером юго-западный 4-9 м/с.

Ночью похолодает до -11..-6 градусов, местами до -18..-16 градусов. Днем также ожидается температура отрицательных значений -5..0 градусов. На дорогах местами гололедица.

Фото: МЧС; pexels