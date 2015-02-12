Петербург 5 декабря находится на периферии циклона

Температура воздуха 5 декабря в Петербурге -2…-4 градуса.

В четверг синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться северо-западной периферий скандинавского антициклона. Медленно уходя вглубь континента, он сохранит в регионе облачную с прояснениями погоду, вероятность осадков будет невелика, а температурный фон опустится немного ниже климатической нормы. В начале дня местами ещё сохранятся очаги туманов, рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 5 декабря в Петербурге -2…-4 градуса, в Ленинградской области -1…-6 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

В пятницу ожидается небольшой снег, гололедица и 0…-2 градуса.

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Фото: Piter.tv