Температура в Петербурге возвращается в норму

Ожидается облачная с прояснениями погода.

В середине рабочей недели на метеорологические условия в Петербурге начнёт оказывать влияние гребень скандинавского антициклона. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается облачная с прояснениями погода, обойдётся без существенных осадков, температурные показатели приблизятся к своей климатической норме.

Температура воздуха 5 апреля в Петербурге +4…+6 градусов, по Ленобласти +3…+8 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 771 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг ожидается без осадков, больше солнца и +6…+8 градусов.

Фото: Piter.tv