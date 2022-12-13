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В Ленобласти 5 апреля воздух прогреется до +9 градусов
Сегодня, 15:17
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 5 апреля воздух прогреется до +9 градусов

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При этом, ночью местами всё ещё -8 градусов.

В Ленинградской области в середине недели ожидается переменная облачность. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днём 5 апреля в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдёт небольшой снег. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, местами до -8, днём +4...+9 градусов. Ночью на дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо повышаться.

Фото: МЧС; Piter.tv

Теги: погода апрель
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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