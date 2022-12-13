В Ленобласти 5 апреля воздух прогреется до +9 градусов

При этом, ночью местами всё ещё -8 градусов.

В Ленинградской области в середине недели ожидается переменная облачность. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Днём 5 апреля в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдёт небольшой снег. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, местами до -8, днём +4...+9 градусов. Ночью на дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо повышаться. Фото: МЧС; Piter.tv