В Петербург пришли первые декабрьские морозы

Температура воздуха 4 декабря в Петербурге 0…-2 градуса.

В среду за погоду в Северной столице будет отвечать гребень скандинавского антициклона. Надвигаясь с северо-запада, он поспособствует появлению в облаках устойчивых прояснений и прекратит осадки. На дорогах и тротуарах гололедица, рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 4 декабря в Петербурге 0…-2 градуса, в Ленинградской области -4…+1 градус. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

В четверг ожидается без осадков, гололедица и -1…-3 градуса.

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Фото: Piter.tv