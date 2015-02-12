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В Петербург пришли первые декабрьские морозы
Вчера, 8:05
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербург пришли первые декабрьские морозы

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Температура воздуха 4 декабря в Петербурге 0…-2 градуса.

В среду за погоду в Северной столице будет отвечать гребень скандинавского антициклона. Надвигаясь с северо-запада, он поспособствует появлению в облаках устойчивых прояснений и прекратит осадки. На дорогах и тротуарах гололедица, рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 4 декабря в Петербурге 0…-2 градуса, в Ленинградской области -4…+1 градус. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

В четверг ожидается без осадков, гололедица и -1…-3 градуса.

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Фото: Piter.tv

Теги: декабрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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