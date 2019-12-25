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В ближайшие дни температура в Петербурге понизится до климатической нормы
Сегодня, 10:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В ближайшие дни температура в Петербурге понизится до климатической нормы

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Уже 19 октября влияние циклонов на Петербург ослабнет.

Похолодание в Петербурге приведет температуру воздуха в соответствие с нормой. Об этом в Telegram рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Во вторник, 18 октября, дождь в городе будет идти весь день, но с перерывами. При этом ветер ослабел, поэтому зонты из рук уже вырывать не будет. Ещё в первой половине дня будет около +9 градусов, а затем станет холоднее. В ближайшие несколько дней температура приблизится к климатической норме.

Уже 19 октября влияние циклонов на Петербург ослабнет. Дожди прекратятся, атмосферное давление начнет повышаться.

Фото: Piter.tv

Теги: александр колесов, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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