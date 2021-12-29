В Петербурге 1 февраля ожидается до -4 градусов и снег

Уже в среду морозы окрепнут, а снег пройдёт лишь местами.

В первый день февраля синоптическую ситуацию продолжит формировать североатлантический циклон, но теперь регион окажется на его северо-западной периферии. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Погода в основном облачная, местами небольшой снег, температура находится выше климатической нормы. В Петербурге она составит -4..-2 градуса, в Ленобласти -7..-2 градуса.

Уже в среду морозы окрепнут, а снег пройдёт лишь местами.

Ранее стало известно, что высота снега в Петербурге составляет 39 сантиметров.

Фото: Piter.tv