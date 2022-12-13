В Петербурге 3 мая температура окажется заметно ниже климатической нормы

Местами пройдут кратковременные дожди.

В середине недели на погоду в Петербурге будет оказывать влияние тыловая часть циклона, уходящего своим центром в акваторию Белого моря, отметил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В регионе 3 мая облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, а температура окажется заметно ниже климатической нормы. В Петербурге +8…+10 градусов, по Ленобласти +6…+11 градусов. Ветер западный 7-12 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг местами пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом, и ожидается дальнейшее понижение температуры.

Фото: Piter.tv