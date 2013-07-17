В Петербурге 3 июня погоду сформирует тыловая часть циклона

Воздух в Петербурге 3 июня прогреется до +17..+19 градусов.

Перед выходными метеорологические условия в Петербурге сформирует тыловая часть циклона. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди и к берегам Невы продолжится поступление относительно холодного воздуха. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Воздух в Петербурге 3 июня прогреется до +17..+19, по Ленобласти до +15..+20 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В субботу характер погоды изменится мало – небольшие дожди, температура около нормы.

Фото: Piter.tv