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В Петербурге 3 июня погоду сформирует тыловая часть циклона
Сегодня, 8:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 3 июня погоду сформирует тыловая часть циклона

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Воздух в Петербурге 3 июня прогреется до +17..+19 градусов.

Перед выходными метеорологические условия в Петербурге сформирует тыловая часть циклона. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди и к берегам Невы продолжится поступление относительно холодного воздуха. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Воздух в Петербурге 3 июня прогреется до +17..+19, по Ленобласти до +15..+20 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В субботу характер погоды изменится мало – небольшие дожди, температура около нормы.

Фото: Piter.tv

Теги: июнь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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