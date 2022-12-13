В Петербург 3 февраля вернётся зима

В субботу температура и характер погоды изменятся мало.

Перед выходными синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет представлена тыловой частью заполняющегося и теряющего силы циклона. Он сохранит облачную погоду, пройдёт небольшой снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 3 февраля в Петербурге -2…-4 градуса, по Ленобласти -1…-6 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу температура и характер погоды изменятся мало.

Фото: Piter.tv