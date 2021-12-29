В Петербурге погоду 3 февраля будет формировать гребень антициклона

Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода.

В четверг, 3 февраля, синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом будет формировать гребень антициклона. Об этом в Telegram-канале "Погода от шефа" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, местами в впервой половине дня пройдёт небольшой снег. В Петербурге температура воздуха -7..-5 градусов, в Ленобласти -9..-4 градуса. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 1-6 м/с.

В пятницу похолодание выйдет на максимум.

Накануне Петербург обновил снежный максимум зимы.

Фото: Piter.tv