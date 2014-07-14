В Петербурге 3 апреля ожидается без осадков и теплее нормы

В пятницу начнётся похолодание.

В четверг Северная столица продолжит ощущать влияние антициклона. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, вероятность дождей близка к нулю, а температурные показатели вновь превысят климатическую норму. Такой прогноз дали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 3 апреля в Петербурге +10…+12 градусов, в Ленинградской области +10…+15 градусов. Ветер западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В пятницу начнётся похолодание – ближе к вечеру пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом, и +6…+8 градусов.

С наступлением устойчивых плюсовых температур в Петербурге активизировалась уборка улиц. Дорожные службы перевели работы по мойке проезжей части и тротуаров в круглосуточный режим. С начала марта на эти цели было израсходовано 85 тысяч кубометров воды, а к выходным ежедневные объемы достигли летних показателей — от 7 до 10 тысяч кубометров.

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Фото: Piter.tv