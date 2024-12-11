В последний январский день в Петербурге может быть поставлен очередной температурный рекорд

31 января 2016 года в Северной столице было +5 градусов.

В последний январский день этого года погоду в Петербурге сформирует передняя часть циклона, зарождающегося над Прибалтикой. Он сохранит в небе плотные облака, вызовет небольшие дожди и слегка ограничит дневной прогрев. Однако вероятность обновления очередного рекордного максимума, который для 31 января составляет +5 градусов, и установлен в 2016 году, по-прежнему велика.

По данным синоптиков "Фобос", температура воздуха 31 января в Петербурге +4…+6 градусов, в Ленинградской области +1…+6 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В субботу (1 февраля) ожидаются дожди, в середине ночи переходящие в мокрый снег, местами гололедица и 0…+2 градуса.

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Фото: Piter.tv