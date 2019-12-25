В Петербурге 31 мая пройдут небольшие дожди

При этом воздух прогреется до +18..+20 градусов.

В последний день весны Петербург будет ощущать влияние периферии циклона, выходящего с запада в акваторию Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В городе 31 мая воздух прогреется до +18…+20, по Ленобласти до +16…+21 градуса. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду дожди прекратятся и воздух прогреется чуть лучше.

Фото: Piter.tv