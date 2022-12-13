  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 31 марта ожидается снег и до +3 градусов
Сегодня, 8:02
133
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 31 марта ожидается снег и до +3 градусов

0 0

В субботу временами будет идти снег, мокрый снег и 0…+2 градуса.

Петербург в последний день марта окажется под влиянием передней части очередного циклонического вихря. Приближаясь с юго-запада, он сохранит преимущественно облачную погоду, пройдёт небольшой снег, днём местами переходящий в мокрый снег. Температура немного повысится. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 31 марта в Петербурге +1…+3 градуса, по Ленобласти 0…+5 градусов. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу временами будет идти снег, мокрый снег и 0…+2 градуса.

Фото: Piter.tv

Теги: весна, март, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии