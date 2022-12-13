В Ленобласти 31 марта ожидается мокрый снег и до +6 градусов

Ночью местами похолодает до -13 градусов.

Перед выходными в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 31 марта пройдёт небольшой снег. Днём на западе в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки, на востоке местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер восточных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, местами до -13, днём +1...+6 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

МЧС: просим родителей напомнить детям об опасности выхода на лёд.

Фото: МЧС; Piter.tv