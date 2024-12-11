В Петербурге 30 января температура будет выше рекордных отметок

В течение дня пройдут дожди.

В четверг синоптическую ситуацию в регионе сформирует циклонический вихрь, центр которого в середине дня окажется над акваторией Ботнического залива. По данным синоптиков "Фобос", он сохранит погоду облачной, вызовет дожди и удержит температуру выше рекордных для этих дней января отметок.

Температура воздуха 30 января в Петербурге +5…+7 градусов, в Ленинградской области +2…+7 градусов. Ветер южный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

Также в Петербурге зафиксировали температурный рекорд для 29 января.

Фото: Piter.tv