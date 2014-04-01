Циклонический вихрь принесет в Петербург пасмурную погоду и дожди

Зато температура воздуха будет на 6-7 градусов выше климатической нормы.

На погоду в Петербурге 30 марта окажет влияние теплый сектор циклонического вихря, центр которого окажется над Кольским полуостровом. Об этом в Facebook рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Во вторник, небо над городом затянут облака, пройдут небольшие дожди. Зато температура воздуха будет на 6-7 градусов выше климатической нормы. Термометры покажут 7…+9 градусов, в Ленобласти – +5…+10 градусов.

Также с юго-запада подует порывистый ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до отметки в 757 мм рт. ст.

Фото: Piter.tv