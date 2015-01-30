Петербург 2 июня окажется под влиянием холодного фронта

Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, вызовет кратковременные дожди, местами с грозами.

В четверг синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием холодного атмосферного фронта. Пересекая регион с запада на восток, он станет причиной облачной с прояснениями погоды, вызовет кратковременные дожди, местами с грозами. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Воздух 2 июня прогреется до +20…+22, по Ленобласти до +18…+23 градусов. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с., порывистый Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В пятницу местами пройдут кратковременные дожди и произойдет дальнейшее постепенное понижение температуры.

Фото: Piter.tv