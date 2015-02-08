Днем 2 июля воздух в Петербурге прогреется до +26 градусов

Синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет формироваться под влиянием южной периферии антициклона.

В пятницу, 2 июля, синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет формироваться под влиянием южной периферии антициклона. При переменной облачности обойдётся без осадков. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Днем воздух в Петербурге прогреется до +24..+26 градусов, по области ожидается до +22..+27. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 м/с.

Последующие три дня в городе дождей не ожидается, в субботу днём +24…+26°, в воскресенье-понедельник +27…+29°.

Нынешний июнь стал самым теплым за всю историю в Петербурге.

Фото: Piter.tv