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Петербург 2 февраля находится в тылу уходящего циклона
Сегодня, 8:00
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург 2 февраля находится в тылу уходящего циклона

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Температура воздуха 2 февраля в Петербурге -1…-3 градуса.

Перед выходными условия погоды в Северной столице будут формироваться под влиянием тыловой части уходящего на восток циклона. В такой ситуации вместе с ростом атмосферного давления, в облаках появятся прояснения, а снег будет локальным и кратковременным. На дорогах и тротуарах гололедица, сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 2 февраля в Петербурге -1…-3 градуса, в Ленинградской области 0…-5 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывистый.

В ночь на субботу ожидается небольшой морозец, а после полудня осадки и вновь оттепель.

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Фото: Piter.tv

Теги: погода, февраль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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