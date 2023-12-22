Петербург 2 февраля находится в тылу уходящего циклона

Температура воздуха 2 февраля в Петербурге -1…-3 градуса.

Перед выходными условия погоды в Северной столице будут формироваться под влиянием тыловой части уходящего на восток циклона. В такой ситуации вместе с ростом атмосферного давления, в облаках появятся прояснения, а снег будет локальным и кратковременным. На дорогах и тротуарах гололедица, сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 2 февраля в Петербурге -1…-3 градуса, в Ленинградской области 0…-5 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывистый.

В ночь на субботу ожидается небольшой морозец, а после полудня осадки и вновь оттепель.

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Фото: Piter.tv