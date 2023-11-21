В Петербурге 2 декабря температура будет по-прежнему выше нормы

Вероятность осадков будет невелика.

В понедельник, 2 декабря, за погоду в Петербурге будет отвечать северная периферия обширного барического максимума. Он сформирует в регионе облачную, с неустойчивыми прояснениями, погоду. Вероятность осадков будет невелика, а температура хоть и понизится, но по-прежнему останется выше климатической нормы. Такой прогноз дали синоптики "Фобос".

Температура воздуха в Петербурге +2…+4 градуса, в Ленинградской области 0…+5 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Во вторник пройдут дожди, переходящие в мокрый снег и +3…+5 градусов.

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Фото: Piter.TV