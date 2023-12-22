В Петербург снова идёт мощная волна тепла

Температура воздуха в Петербурге +2…+4 градуса.

В понедельник, 29 января, синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет формироваться под влиянием обширного атлантического циклона, центр которого в середине дня окажется над севером Скандинавии.

Как пояснил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, к берегам Невы будут поступать массы влажного и очень тёплого воздуха, что сделает погоду преимущественно облачной, а небольшие осадки в виде слабого мокрого снега и дождя пройдут лишь местами. На дорогах и тротуарах возможна гололедица.

Температура воздуха в Петербурге +2…+4 градуса, в Ленинградской области 0…+5 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый. Во вторник ожидается без существенных осадков и 0…+2 градуса.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv