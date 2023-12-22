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В Петербург снова идёт мощная волна тепла
Сегодня, 8:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербург снова идёт мощная волна тепла

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Температура воздуха в Петербурге +2…+4 градуса.

В понедельник, 29 января, синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет формироваться под влиянием обширного атлантического циклона, центр которого в середине дня окажется над севером Скандинавии.

Как пояснил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, к берегам Невы будут поступать массы влажного и очень тёплого воздуха, что сделает погоду преимущественно облачной, а небольшие осадки в виде слабого мокрого снега и дождя пройдут лишь местами. На дорогах и тротуарах возможна гололедица.

Температура воздуха в Петербурге +2…+4 градуса, в Ленинградской области 0…+5 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый. Во вторник ожидается без существенных осадков и 0…+2 градуса.

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Фото: Piter.tv

Теги: погода, январь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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