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В Петербурге 29 сентября воздух прогреется до +22 градусов
Сегодня, 8:06
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В Петербурге 29 сентября воздух прогреется до +22 градусов

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Осадков не ожидается.

В пятницу Северная столица окажется на южной периферии циклонического вихря, приближающегося к северным границам Скандинавии. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 29 сентября в Петербурге +20…+22 градуса, по Ленобласти +18…+23 градуса. Ветер южный 3-8 м/с.

В субботу пройдут кратковременные дожди и +16…+18 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: погода, сентябрь
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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