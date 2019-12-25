В Петербурге 29 сентября воздух прогреется до +22 градусов

Осадков не ожидается.

В пятницу Северная столица окажется на южной периферии циклонического вихря, приближающегося к северным границам Скандинавии. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 29 сентября в Петербурге +20…+22 градуса, по Ленобласти +18…+23 градуса. Ветер южный 3-8 м/с.

В субботу пройдут кратковременные дожди и +16…+18 градусов.

Фото: Piter.tv