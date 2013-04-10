В Ленобласти 29 сентября ожидается до +22 градусов

Перед выходными по Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ночью 29 сентября местами, преимущественно на севере, пройдёт небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, днём южный, юго-западный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днём +17...+22 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.
Фото: pxhere; МЧС
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