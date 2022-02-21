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В Петербурге 29 ноября продолжат моросить дожди
Сегодня, 8:37
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В Петербурге 29 ноября продолжат моросить дожди

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Температура воздуха в Петербурге +3…+5 градусов.

В Петербурге в атмосфере над Северной столицей продолжат господствовать тёплые и влажные воздушные массы атлантического происхождения. Они будут поступать в регион по южной периферии обширного циклона, с центром над Баренцевым морем, что сохранит погоду облачной, с небольшими и локальными дождями, по области местами с мокрым снегом. Об этом рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 29 ноября в Петербурге +3…+5 градусов, в Ленинградской области 0…+5 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

В субботу ожидаются небольшие дожди и +3…+5 градусов.

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Фото: Piter.TV

Теги: ноябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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