29 июля в Петербург продолжит поступать холодный и влажный воздух

Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозами.

Перед выходными Северная столица останется в тыловой части циклона, продолжится поступление холодного и влажного воздуха. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 29 июля в Петербурге +19…+21, по Ленобласти +17…+22 градуса. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В субботу пройдут дожди и продолжится похолодание.

Фото: Piter.tv