Петербург 29 декабря окажется под влиянием тёплого фронта

Во второй половине дня местами пройдёт снег.

В среду, 29 декабря, на погоду в Петербурге влияние окажет приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт. Из-за него небо покроет плотной пеленой и во второй половине дня местами пройдёт снег. Об этом в Facebook рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Днём температура воздуха в Петербурге составит -6..-4 градуса, в Ленобласти -8..-3 градуса. Ветер будет дуть с юга со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст.

Температура воздуха -4…-6°, по области -3…-8°. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

МЧС: в Ленобласти в среду подует сильный ветер.

Фото: Piter.tv