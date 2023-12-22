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Петербург 28 февраля находится в полосе атмосферного фронта
Сегодня, 7:58
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург 28 февраля находится в полосе атмосферного фронта

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Ожидается облачная погода.

В среду, 28 февраля, метеорологические условия в Петербурге будут формироваться фронтальным разделом, вытянувшимся по периферии обширного барического максимума вдоль южных границ региона. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается облачная погода, в Петербурге без существенных осадков, на территории Ленобласти местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах – с мокрым снегом. Температура воздуха +2…+4 градуса в Петербурге, в Ленинградской области 0…+5 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с.

В четверг без осадков и +2…+4 градуса.

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Фото: Piter.tv

Теги: погода, февраль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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