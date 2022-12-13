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В Петербурге 28 апреля ожидается до +11 градусов
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В Петербурге 28 апреля ожидается до +11 градусов

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В Петербурге без существенных осадков.

Перед длинными выходными синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием холодного атмосферного фронта, который продолжает медленно перемещаться по территории региона в восточном направлении. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В пятницу, 28 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода, в Петербурге без существенных осадков, в центре и на востоке Ленобласти кратковременные дожди, возможны грозы.

Температура воздуха в городе на Неве +9…+11 градусов, по Ленобласти +7…+12 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В субботу местами пройдут небольшие дожди, днем около +10 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: апрель, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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