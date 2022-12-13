В Ленобласти 28 апреля ожидается до +13 градусов и местами дожди

В отдельных районах дожди с мокрым снегом.

В последний рабочий день перед длинными выходными в Ленинградской области ожидается облачная погода, следует из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В пятницу, 28 апреля, будет облачно, днём на западе переменная облачность. Ночью дождь, местами сильный, в отдельных районах небольшой. Днём на западе области местами небольшие дожди, на востоке дожди, местами сильные, в отдельных районах с мокрым снегом. Ветер северо-западный, западный, ночью на востоке юго-восточный, 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +1..+6 градусов, днем +8...+13 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Фото: МЧС; Piter.tv