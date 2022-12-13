В Петербурге 27 января в облаках появятся прояснения

Вероятность осадков устремится к нулю.

В 79-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда погоду в Петербурге сформирует гребень антициклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В пятницу, 27 января, вместе с ростом атмосферного давления в облаках появятся прояснения, а вероятность осадков устремится к нулю. Местами сохранится гололедица.

Температура воздуха в Петербурге -1…-3 градуса, по Ленобласти 0…-5 градусов. Ветер северо-западный 2–7 м/с. Атмосферное давление составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу без осадков, температура ещё понизится.

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