В Ленобласти 27 января ожидается морозная погода

Также ожидаются прояснения.

Перед выходными в Ленинградской области ожидается облачная, днём с прояснениями погода, стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью и утром 27 января в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег, днём без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха в течение суток -2...-7 градусов, ночью местами -10...-12 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: МЧС; Piter.tv