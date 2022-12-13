В Ленобласти 27 января ожидается морозная погода

Перед выходными в Ленинградской области ожидается облачная, днём с прояснениями погода, стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ночью и утром 27 января в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег, днём без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с.
Температура воздуха в течение суток -2...-7 градусов, ночью местами -10...-12 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.
Фото: МЧС; Piter.tv
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