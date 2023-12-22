В Петербурге 27 марта будет тепло и без осадков

Вскоре утренние туманы рассеются.

Прошедший ночью по территории региона атмосферный фронт открыл дорогу более тёплым воздушным массам. Вскоре утренние туманы рассеются, вероятность осадков будет невелика, и солнечные лучи примутся активно прогревать воздушные массы. Об этом сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 27 марта в Петербурге +9…+11 градусов, в Ленинградской области +7…+12 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

В четверг ожидается без осадков и +11…+13 градусов.

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Фото: Piter.tv