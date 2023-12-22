В Петербурге 27 февраля температура будет превышать климатическую норму

В городе пройдут небольшие дожди.

Во вторник погоду в Северной столице сформирует атмосферный фронт, скользящий по северо-западной периферии обширного антициклона, сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В регионе 27 февраля будет облачно, пройдут небольшие осадки, преимущественно дожди, а температурный фон будет заметно превышать климатическую норму.

Температура воздуха в Петербурге +2…+4 градуса, в Ленинградской области 0…+5 градусов. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 2-7 м/с.

В среду пройдут небольшие дожди и +2…+4 градуса.

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Фото: Piter.tv