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В Петербурге ожидается постепенное понижение температуры
Сегодня, 8:00
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге ожидается постепенное понижение температуры

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В регион ожидается облачная, ближе к вечеру с прояснениями погода.

Перед выходными в формирование метеорологических условий в Северной столице вмешается гребень антициклона, усиливающийся с северо-запада, сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В регионе 26 января ожидается облачная, ближе к вечеру с прояснениями погода, в начале дня местами пройдёт небольшой снег, на дорогах и тротуарах –гололедица. Температура воздуха в Петербурге -2…-4 градуса, в Ленинградской области -1…-6 градусов. Ветер северо-восточный 1-6 м/с.

В субботу ожидается без существенных осадков и -3…-5 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: погода, январь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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