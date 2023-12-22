В Петербурге ожидается постепенное понижение температуры

В регион ожидается облачная, ближе к вечеру с прояснениями погода.

Перед выходными в формирование метеорологических условий в Северной столице вмешается гребень антициклона, усиливающийся с северо-запада, сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В регионе 26 января ожидается облачная, ближе к вечеру с прояснениями погода, в начале дня местами пройдёт небольшой снег, на дорогах и тротуарах –гололедица. Температура воздуха в Петербурге -2…-4 градуса, в Ленинградской области -1…-6 градусов. Ветер северо-восточный 1-6 м/с.

В субботу ожидается без существенных осадков и -3…-5 градусов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv