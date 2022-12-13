В Петербурге 26 января пройдут дожди, переходящие в мокрый снег

Температура воздуха в Петербурге +1…+3 градуса.

Петербург 26 января останется на периферии циклона, однако он постепенно развернётся к региону своей тыловой, холодной частью.Ожидается облачная погода, пройдут небольшие дожди, переходящие в мокрый снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге +1…+3 градуса, по Ленобласти −1…+4 градуса, и в течение дня будет постепенно понижаться. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В ночь на пятницу местами пройдёт небольшой снег и ожидается сильная гололедица, днём без существенных осадков и выглянет солнце. Похолодание продолжится.

Фото: Piter.tv