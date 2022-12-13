В Ленобласти 26 января ожидаются мокрый снег и дождь

Температура воздуха в течение суток -1...+4 градуса.

В четверг 26 января, в Ленинградской области ожидается облачная погода, следует из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в большинстве районов региона пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Днём осадки, местами небольшие, в виде мокрого снега и снега, на западе региона с дождем. Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, днем юго-западный, западный 5-10 м/с.

Температура воздуха в течение суток -1...+4 градуса. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Фото: pxhere.com; МЧС