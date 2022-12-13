В Петербурге 26 мая ожидается не более +18 градусов

В субботу ожидается дальнейшее понижение температуры.

Синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом в пятницу будет формироваться под влиянием тыловой, холодной части циклона, уходящего на северо-восток Европейской России. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, на востоке Ленобласти возможны локальные грозы.

Температура воздуха 26 мая в Петербурге +16…+18 градусов, по Ленобласти +14…+19 градусов. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В субботу местами пройдёт небольшой дождь и ожидается дальнейшее понижение температуры.

Фото: Piter.tv