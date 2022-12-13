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В Ленобласти 26 мая ожидается не более +19 градусов
Сегодня, 15:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 26 мая ожидается не более +19 градусов

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В большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

Перед выходными в Ленинградской области ожидается похолодание, рассказали специалисты  ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В пятницу, 26 мая, в Ленобласти будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. В начале ночи и днём местами ожидается гроза. Ночью в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, местами до +3, днем +14...+19 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

Фото: Piter.tv; МЧС

Теги: май, погода
Категории: Лента новостей,

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