В Ленобласти 26 мая ожидается не более +19 градусов

В большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

Перед выходными в Ленинградской области ожидается похолодание, рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В пятницу, 26 мая, в Ленобласти будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. В начале ночи и днём местами ожидается гроза. Ночью в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, местами до +3, днем +14...+19 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

Фото: Piter.tv; МЧС