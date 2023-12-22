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Петербург 26 марта находится в ожидании атмосферного фронта
Сегодня, 8:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург 26 марта находится в ожидании атмосферного фронта

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Температура воздуха в Петербурге +5…+7 градусов.

На погоду в Северной столице 26 марта будет оказывать влияние приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт. Он постепенно закроет небо плотными облаками и ближе к вечеру пройдут небольшие дожди, местами переходящие в мокрый снег. Такой прогноз дали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +5…+7 градусов, в Ленинградской области +2…+7 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с.

В среду в начале дня будет идти небольшой дождь и +8…+10 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: весна, март, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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