Петербург 26 марта находится в ожидании атмосферного фронта

Температура воздуха в Петербурге +5…+7 градусов.

На погоду в Северной столице 26 марта будет оказывать влияние приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт. Он постепенно закроет небо плотными облаками и ближе к вечеру пройдут небольшие дожди, местами переходящие в мокрый снег. Такой прогноз дали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +5…+7 градусов, в Ленинградской области +2…+7 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с.

В среду в начале дня будет идти небольшой дождь и +8…+10 градусов.

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Фото: Piter.tv