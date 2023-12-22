В Петербурге 26 февраля сохранится положительная температурная аномалия

Температура воздуха 26 февраля в Петербурге +2…+4 градуса.

В начале новой рабочей недели синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столице будет формироваться периферией небольшого циклона, кружащего над Прибалтикой. В регионе будет облачная погоду, пройдут небольшие осадки, преимущественно дожди, и по-прежнему будет существенно теплее климатической нормы. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 26 февраля в Петербурге +2…+4 градуса, в Ленинградской области 0…+5 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с.

Во вторник пройдут небольшие дожди и +3…+5 градусов.

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Фото: Piter.tv