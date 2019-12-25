25 ноября погода в Петербурге будет формироваться под влиянием западной периферии антициклона

Температура воздуха в Петербурге 25 ноября -4…-6 градусов.

Перед выходными синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет формироваться под влиянием западной периферии антициклона. Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, в начале дня местами пройдёт слабый снег, далее без существенных осадков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге 25 ноября -4…-6, по Ленобласти -3…-8 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 772 мм рт. ст., что выше нормы. МЧС предупредил петербуржцев о гололедице 25 ноября.

В субботу характер погоды и температурный режим изменятся мало.

Фото: Piter.tv