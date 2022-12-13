В Петербурге 25 мая к вечеру пройдут кратковременные дожди

Температура воздуха в Петербурге +23…+25 градусов.

Сегодня метеорологические условия в регионе будут формироваться под влиянием тёплого сектора циклона, выходящего своим центром на север Скандинавии, а ближе к вечеру скажется приближение холодного атмосферного фронта. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В четверг, 25 мая, ожидается облачная с прояснениями погода, ближе к вечеру пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в Петербурге +23…+25 градусов, по Ленобласти +21…+26 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, во второй половине дня порывистый.

В пятницу ожидаются кратковременные дожди и понижение температуры на 6-7 градусов. А вот минувший день (24 мая) стал самым тёплым "с начала года/весны/мая". Максимальная температура воздуха на городской метеостанции достигла +24,7°, что на 0,8 градуса выше, чем было у прежнего лидера – 15 мая.

Фото: Piter.tv