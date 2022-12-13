В Ленобласти 25 мая ожидается до +25 градусов и гроза

Ветер ночью южный, юго-западный 2-7 м/с, днем юго-западный, западный 7-12 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с.

В четверг, 25 мая, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода, рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами пройдёт кратковременный дождь. Во второй половине дня в большинстве районов также ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах – с грозой. Ветер ночью южный, юго-западный 2-7 м/с, днем юго-западный, западный 7-12 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +20...+25 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

Фото: pxhere; МЧС