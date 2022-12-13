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24 января погоду в Петербурге сформирует смещающийся с запада тёплый атмосферный фронт
Сегодня, 7:56
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

24 января погоду в Петербурге сформирует смещающийся с запада тёплый атмосферный фронт

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Тёплый атмосферный фронт закроет небо над регионом плотными облаками, вызовет небольшой снег, местами переходящий в мокрый, и усилит ветер.

Во вторник, 24 января, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует смещающийся с запада тёплый атмосферный фронт. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Тёплый атмосферный фронт закроет небо над регионом плотными облаками, вызовет небольшой снег, местами переходящий в мокрый, и усилит ветер. На дорогах и тротуарах гололедица.

Температура воздуха в Петербурге -1…+1 градус, по Ленобласти -4…+1 градус. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 771 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду пройдёт мокрый снег, переходящий в дожди, и продолжится дальнейшее активное повышение температуры.

Фото: Piter.tv

Теги: погода, январь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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