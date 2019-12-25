24 мая в Петербурге потеплеет до +18 градусов

Погода в Петербурге будет формироваться в противоборстве погожего и довольно тёплого антициклона с запада и облачного и холодного циклонического вихря с востока.

Во вторник, 24 мая, погода в Петербурге будет формироваться в противоборстве погожего и довольно тёплого антициклона с запада и облачного и холодного циклонического вихря с востока. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В такой ситуации при переменной облачности обойдётся без дождей, и воздушные массы смогут неплохо прогреться. При этом на востоке Ленобласти облаков будет больше, пройдут небольшие осадки и будет заметно холодней.

Температура воздуха в Петербурге +16…+18, по Ленобласти +14…+19, на востоке Ленобласти +7…+12 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

В среду погода изменится мало.

Фото: Piter.tv