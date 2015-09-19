На западе Ленобласти 24 мая потеплеет до +20 градусов

На востоке Ленобласти ожидается облачная, ночью с прояснениями погода.

В Ленинградской области 24 мая ожидается облачная погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

На западе Ленобласти ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7, днем +15...+20 градусов.

На востоке Ленобласти ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. Местами пройдёт небольшой дождь, ночью и утром с мокрым снегом. Ветер ночью северный, северо-западный 4-9 м/с, днем северный, северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3, днём +7...+12 градусов.

Фото: МЧС; Piter.tv