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Петербург 24 марта находится в ожидании очередного циклона
Сегодня, 8:00
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Петербург 24 марта находится в ожидании очередного циклона

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Ожидается преимущественно облачная погода, пройдут небольшие дожди.

Санкт-Петербург находится в ожидании очередного циклона, рассказан ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Петербург 24 марта постепенно окажется в передней части следующего североатлантического циклона. Ожидается преимущественно облачная погода, пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха в городе +6…+8 градусов, по Ленобласти +4…+9 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу временами будут идти дожди, и +5…+7 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: март, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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